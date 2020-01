Parma. D'Aversa: "Riscattata la brutta sconfitta contro l'Atalanta"

Le parole di mister Roberto D'Aversa al termine della gara del suo Parma contro il Lecce. Questo il suo pensiero sulla gara e sul girone d'andata chiuso al settimo posto:

Abbiamo fatto uno straordinario girone d'andata considerando anche le tante assenze che abbiamo avuto. Siamo stati bravi a compattarci nei momenti di difficoltà e siamo riusciti a superare i problemi.

Oggi i ragazzi sono scesi in campo per riscattarsi dalla brutta sconfitta contro l'Atalanta che viene sottovalutata, ma è una squadra che ha superato i gironi di Champions. Mi è dispiaciuto solo che la squadra in quella gara si sia arresa alla superiorità dell'avversario e non abbia tentato di rendergli un po' la vita difficile.