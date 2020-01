Lecce. Liverani: "Spero finiscano i problemi fisici. Sul mercato.."

Le parole di mister Fabio Liverani al termine della gara contro il Parma nella quale il suo Lecce è uscito sconfitto per 2 a 0. Questo è il suo pensiero:

Stiamo cercando di migliorare l'intensità perché abbiamo giocatori con caratteristiche diverse rispetto a ciò che servirebbe per poterlo fare al meglio. Stiamo cercando quindi di aggiungere alla rosa giocatori con caratteristiche diverse. Facciamo fatica nelle due fasi, siamo disattenti nella fase di non possesso e prendiamo gol.

Abbiamo affrontato un avversario forte, fino al gol non abbiamo fatto male: non abbiamo avuto paura e abbiamo giocato con la giusta personalità. Gli episodi in questa categoria fanno la differenza, gli errori li paghi a caro prezzo, abbiamo subito gol con la palla in nostro possesso. Quando il Parma va in vantaggio è difficile recuperare considerando anche il parco attaccanti che ha. Non credo il risultato sia dovuto alle assenze. Mancosu stava facendo il suo come sempre, abbiamo pensato di riprenderla inserendo un attaccante, ma dopo il loro gol la partita è cambiata.

Sul mercato cerchiamo un difensore con caratteristiche differenti rispetto a Lucioni e Rossettini, una mezz'ala di grande fisicità e quantità e un trequartista che ci dia gli inserimenti, visto che ultimamente ci manca sempre l'ultimo passaggio. Gli attaccanti li abbiamo, ognuno con qualche problema, spero di poter presto allenare tutti continuità.

Oggi siamo qui a commentare la quarta sconfitta: nei calciatori c'è delusione e preoccupazione, anche se vorrei non ne avessero. Speriamo il mercato ci dia una mano ad alzare il livello di competitività, noi cercheremo di stare fuori dalla zona rossa fino al 24 maggio.