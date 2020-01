Lecce: si torna subito in campo. Via agli allenamenti nel pomeriggio

Messa alle spalle la partita contro il Parma, terminata con il risultato di 2 a 0, il Lecce torna nel Salento ed è pronto a mettersi subito a lavoro per la sfida di domenica pomeriggio contro l'Inter, seconda potenza del campionato.

Subito a lavoro quindi sia Liverani che i calciatori che dovranno cercare di trovare delle soluzioni alle troppe lacune viste in campo soprattutto a partire dalla partita con il Brescia. Vedremo se si riuscirà a recuperare qualcuno dei tanti infortunati(il Lecce è primo per numero di infortuni in questo campionato, ndr), visto che il tecnico è praticamente senza alternative.

L'appuntamento comunque per la ripresa della preparazione è fissato per questo pomeriggio alle ore 15.30 al Via del Mare.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO LECCE per voi: due strumenti per sapere tutto sul Lecce!

L'APP

Ecco TIFO LECCE, l'app per la tua squadra di calcio

IL GRUPPO SU WHATSAPP: In arrivo!