Cavese premiata: riconoscimenti per Santoriello, Ansaldi e Fella

Importanti riconoscimenti per la Cavese: per la stagione 2018-2019 saranno premiati Massimiliano Santoriello e Lorenzo Ansaldi come miglior presidente e miglior addetto stampa agli "Italian Sport Awards".

Gli Oscar del Calcio vengono assegnati in base alle preferenze di una giuria popolare e una giuria tecnica composta da giornalisti, allenatori, calciatori, dirigenti, addetti stampa.

Un grande risultato per il patron Santoriello, premiato al suo primo anno in Serie C. Per Ansaldi, invece, si tratta del secondo riconoscimento: fu già premiato da addetto stampa della Paganese.

Tra i calciatori sarà premiato anche Giuseppe Fella, attualmente al Monopoli, come miglior attaccante del girone C.

La manifestazione e la premiazione ci sarà il giorno 4 Febbraio all'Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, insieme ai vincitori dalla Serie A alla Serie C.