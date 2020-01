Primo rinforzo per la Cavese: il club ha ufficializzato l'ingaggio dell'attacco Cristian Cesaretti.

Il centravanti, classe 1987, proviene dal Gubbio, nella passata stagione alla Paganese. Vanta circa duecento presenze in Serie C e quasi cinquanta in B.

Attaccante centrale dotato di buona tecnica, era stato vicino alla Cavese già in passato. Ha firmato un contratto di 18 mesi, scadenza giugno 2021.