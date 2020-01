Serie C/C, giudice sportivo: squalificati 10 giocatori e un allenatore

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 13 e 14 Gennaio 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

A CARICO DI SOCIETÀ - AMMENDA

€ 1.000,00 PAGANESE per assenza del medico sociale durante la gara (r.A.,r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 500,00 RIETI per aver fatto mancare l'acqua calda negli spogliatoi della ternaarbitrale e delle due squadre.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUANO EZIO (AVELLINO)per comportamento non regolamentare in campo e per proteste verso un assistente arbitrale

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

PAGHERA FABRIZIO (TERNANA)

DE MARCO SIMONE (AVELLINO)

POLITO VINCENZO (CAVESE)

RAMOS BORGES EMERSON (POTENZA)

RICCI MANUEL (POTENZA)

BERTONCINI DAVIDE (REGGINA)

ESPOSITO MIRKO (RIETI)

VIERO FEDERICO (TERAMO)

DEL COL MARIANO FERNAND (VIBONESE)

BEZZICCHERI DANIEL (VITERBESE CASTRENSE)