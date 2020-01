Lecce, mercato: Tabanelli al Frosinone, siamo ai dettagli

Il Lecce si appresta a salutare un altro dei calciatori più iconici degli ultimi anni. Andrea Tabanelli si appresta, infatti, a salutare il Salento per approdare nel Frosinone che è alla ricerca di rinforzi.

Siamo ormai ai dettagli, l'accordo tra le due società è stato già trovato e presto arriverà anche l'ufficialità. A confermarlo anche il presidente Sticchi Damiani nella conferenza stampa che ha tenuto nel pomeriggio per far è il punto della situazione.

Arrivato tra lo scetticismo generale in Serie C, Tabanelli è poi esploso in Serie B diventando uno dei punti cardine nello scacchiere di Liverani. Indimenticabile il suo importantissimo gol vittoria contro il Brescia che ha avvicinato il Lecce alla promozione.