Begovic: "Milan, che incredibile sfida!"

Ai microfoni di Milan TV, Asmir Begovic ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Milan. I Rossoneri hanno ufficializzato l'acquisto del nuovo estremo difensore bosniaco (nato a Trebinje) classe '87 (32 anni), dopo la cessione in prestito di Reina all'Aston Villa.

Begovic è stato acquistato dal Bournemouth, al rientro dal prestito al Qarabag. Queste le sue prime dichiarazioni: "Ho scelto i lMilan perché per me rappresenta una grande sfida. Sono in uno dei miglior club al mondo per storia e tifoseria. La Società ha ambizioni importanti".

"Gigio è il miglior portiere giovane del mondo, sono pronto ad aiutarlo e a competere con lui per una maglia da titolare. Per me è un onore essere qui. Lo so, non ha bisogno dei miei consigli, ma proverò comunque a tirare fuori il suo meglio, ed anche il mio", afferma Begovic.

"Il Milan di Leggende ne ha avute davvero tante, penso ad Abbiati, Dida e Marco Amelia. Giocatori incredibili che ho seguito per tanti anni. Poi ovviamente ce ne sono tanti altri, come Sheva, Maldini, Pirlo. Per me essere qui è un onore, soprattutto se penso che prenderò il posto di Reina, che oltre ad essere un grande portiere è anche una fantastica persona. Non voglio deludere i tifosi, so cosa si aspettano".