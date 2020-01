Signorini, l'agente: "Ho parlato con il Catania"

Il Catania è molto attivo in questa sessione di calciomercato. Tante le richieste arrivate per i giocatori attualmente in rosa, oltre a quelli che già sono andati via ma se dovessero esserci occasioni interessanti, il club rossazzurro, sotto l'occhio vigile di Cristiano Lucarelli, è pronto coglierle. In difesa non è certa la permanenza di Moise Mbende, dunque in caso di cessione gli etnei dovranno acquistare un'altra pedina per mantenere al completo il pacchetto arretrato. Nelle ultime settimane il nome di Andrea Signorini, difensore del Catanzaro, è stato accostato alla compagine rossazzurra. Il centrale giallorosso in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio in campo e non è da escludere una sua partenza.

Gerry Palomba, agente del giocatore classe '90, è stato intervistato dalla redazione di IamCalcio Catania; ecco quanto dichiarato: "Tempo fa parlai con il direttore Lo Monaco, ma è stato solo chiacchiericcio. Signorini è un giocatore del Catanzaro e ed ha un contratto con questa società. Se giochi di più o meno dipende dalle scelte tecniche e lui è un professionista. Se poi c'è qualcosa di concreto la portiamo avanti. Durante questo periodo si parla con tante persone, sicuramente l'aspettativa di ogni calciatore è trovare più spazio possibile ma deve esserci anche l'interesse per poterlo fare. Confermo che ci sono diverse squadre interessate. Ho parlato con il Catania qualche giorno fa per Signorini, però poi si è fermato tutto lì. Al momento credo che l'interesse sia solo a titolo informativo, parlare di una trattativa è una cosa troppo grossa".

