Salernitana: comunicato del club sul mercato in uscita

Comunicato ufficiale della Salernitana che ha replicato alle indiscrezioni di mercato riportate da diverse testate giornalistiche riguardanti i calciatori in uscita:

L’U.S. Salernitana 1919, in relazione ad alcune notizie di calciomercato pubblicate in queste ore, comunica che nessun calciatore di interesse tecnico della Salernitana attualmente in rosa, ivi compreso Walter Lopez, è stato messo sul mercato.