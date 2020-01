Seconda operazione in uscita di giornata per il Picerno. La società melandrina dopo aver ceduto in prestito al Gladiator il portiere Antonino Fusco, ha risolto il trasferimento temporaneo di Edoardo Soldati, che rientra al Venezia. Il terzino destro era arrivato in estate nel Melandro e ora rientra nel club lagunare.