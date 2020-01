Lucchese-Borgosesia 0-1, Ravasi firma il blitz esterno granata

Il Borgosesia torna alla vittoria nella gara più complicata battendo in terra Toscana la Lucchese che era quasi due mesi che otteneva solo vittorie e che con un altro successo sarebbe balzata in vetta al girone A di Serie D, decide il dodicesimo gol di Ravasi che dà fiato ai valsesiani in una corsa salvezza sempre più serrata.

La cronaca Subito in campo il nuovo arrivo De Letteriis per mister Didu, poche le emozioni fino al 34’ quando Coletta salva su Muzzi ma non può nulla sul tap-in vincente di Ravasi, al 42’ la reazione dei padroni di casa si stampa sul palo della punizione di Cruciani. La ripresa parte con la pressione dei toscani che non culmina in nessuna occasione particolare anzi sono Rizzo e Iannacone ad andare vicino al due a zero.