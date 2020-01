Reggina, Taibi conferma: "Salandria dovrebbe andare al Catania"

Francesco Salandria si avvicina sempre più al Catania. Il centrocampista di proprietà della Reggina è destinato a lasciare la Calabria visto il pochissimo spazio trovato in questa prima parte di stagione. A confermare la più che probabile cessione è proprio Massimo Taibi, direttore sportivo del club amaranto intervenuto a La Gazzetta del Sud: "Salandria dovrebbe andare a Catania. Nel corso della settimana la trattativa con il club etneo potrebbe chiudersi. Bruno Cirillo, il suo procuratore, sta lavorando in questa direzione. Il calciatore ha accettato di buon grado l’eventualità di un trasferimento in Sicilia. Siamo in attesa”.

