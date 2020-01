Lecce. Tabanelli saluta: "Gli anni più belli della mia carriera"

Non c'è ancora l'ufficialità, ma Andrea Tabanelli lascia il Lecce e lo fa con un bel messaggio di saluto postato su Instagram. Il centrocampista saluta così i tifosi prima del suo passaggio al Frosinone:

A volte questo sport è spietato, non guarda infaccia a sentimenti o affetti...sono stati due anni bellissimi anzi mi voglio sbilanciare i più belli della mia carriera fino ad oggi. Non nascondo che ho pianto salutando i miei compagni ma certe volte nella vita ci sono situazioni più grandi di noi, purtroppo anche le avventure più belle prima o poi finiscono ma l'importante è quello che rimane, quello che lasci alla gente, quello che hai saputo trasmettere, quello che ricorderanno tutti ripensando a quella cavalcata fantastica !

Ringrazio tutti i miei compagni di squadra e tutti i tifosi per l'affetto che mi avete dimostrato, mi sono arrivati non so quanti messaggi non riuscirò a leggerli tutti ma vi ringrazio davvero con tutto il cuore ! Ora inizia una nuova avventura e ringrazio il Frosinone per la fiducia riposta in me e spero di ripagarla subito sul campo!

