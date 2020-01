Catania, ceduto Distefano alla Lazio

Altro giovane talento del Catania viene ceduto ad una big del campionato. Dopo Emanuele Pecorino al Milan, la società rossazzurra cede Gian Marco Distefano alla Lazio. L'operazione sarà perfezionata nei prossimi giorni, intanto il calciatore ha già salutato i compagni e si è allenato a Formello insieme ai suoi futuri nuovi compagni. Attaccante classe 2000, può giocare sia da centravanti che come esterno offensivo. Distefano è il rinforzo per il reparto avanzato per la Primavera di Leonardo Menichini, più avanti sarà valutato anche da Simone Inzaghi.

