Il Gozzano piazza il colpo Figliomeni

Cambia volto la terza linea del Gozzano che, dopo aver messo sotto contratto e già fatto esordire il croato Dumancic, piazza un altro colpo nello stesso settore ufficializzando l'arrivo in casa rossoblu di Giuseppe Figliomeni, giocatore non più giovanissimo ma con a disposizione un bagaglio importante di presenze in Serie B e C.

Reggino classe '87, Figliomeni ha da poche ore risolto il contratto che lo legava fino al termine della stagione al Catanzaro per accettare l'offerta del Gozzano. Tante le esperienze in cadetteria per un giocatore che ha messo insieme oltre 10 anni di Serie B, a partire da Crotone dove ha mosso i primi passi sotto l'attento sguardo dell'Inter, fino al Foggia dove ha conquistato il salto in Serie B ma è stato poi poco impiegato dai "diavoletti pugliesi". Nel mezzo Varese, Nocerina, Juve Stabia, Latina, Vicenza e Trapani, oltre a qualche puntata in Serie C con Crotone, Arezzo e lo stesso Foggia, prima di Catanzaro.

Tanti i club che puntavano sulla sua esperienza per la seconda parte dell'attuale stagione ma il giocatore ha voluto fortemente Gozzano, convinto dal progetto e dalla possibilità di portare un segno tangibile nel reparto arretrato di Sassarini, dove potrebbe fare il suo esordio già sabato nel match interno con la Pistoiese.

