Serie C, 13 i fermati

Sono 13 i giocatori fermati dal giudice sportivo in relazione ai match dello scorso week-end del girone A di Serie C, tre giornate a Quagliata per il rosso diretto rimediato contro il Lecco, nel Novara non ci sarà Buzzegoli il cui giallo contro il Monza è costato la squalifica.

3 giornate

Quagliata (Pro Vercelli)

2 giornate

Moleri (Lecco)

1 giornata

Gambaretti (Giana), Bruzzo (Pontedera), Fedato (Gozzano), Foresta (Carrarese), Fossati (Monza), Buzzegoli (Novara), Lella (Olbia), Camilleri (Pistoiese), Anghileri (Renate), Baniya (Renate), Vassallo (Robur Siena)