Potenza, premi a Ioime e Ricci Sul mercato spunta nuovamente Tsonev

Tra mercato, premi e designazioni, è una settimana davvero intensa per il Potenza. A partire dalla scelta (non gradita) del designatore D'Ascanio di designare la coppia di assistenti Gregorio-Mittica, contestati nella gara contro il Catania dei quarti di Coppa Italia dove vi furono non poche polemiche per il rigore a Di Piazza e il rigore non fischiato alla squadra di Raffaele per un fallo di mano di Calapai, e riproposti per la sfida di campionato del Massimino in programma domenica. Salteranno per squalifica la gara di domenica per squalifica Emerson e Ricci. Quest'ultimo insieme a Ioime è stato scelto dalla giuria dell'Italian Sport Awards, rispettivamente come migliore centrocampista e migliore portiere della serie C girone C. I due calciatori rossoblu ritireranno il premio il prossimo 4 febbraio a Castellamare di Stabia. Rispunta il centrocampista bulgaro Tsonev sul mercato, di proprietà del Lecce e lo scorso anno alla Viterbese, il cui problema risulta l'ingaggio molto alto. Per Breza al Bologna è questione di dettagli e al suo posto dovrebbe arrivare Sarr, tesserato con i felsinei, come secondo portiere. Mentre in caso di uscita di Sepe in direzione Picerno, si sta pensando a Tito della Vibonese per la fascia sinistra. E' anche partita la prevendita dei biglietti per la trasferta di Catania, acquistabili fino a sabato ore 19, al costo di 12 euro, compreso i diritti di prevendita.