Audace Cerignola, ricorso accolto: è 3-0 a tavolino contro il Taranto

Reclamo accolto e vittoria a tavolino per l'Audace Cerignola contro il Taranto. È quanto emerso dal comunicato del Giudice Sportivo pubblicato pochi minuti fa.

Queste le motivazioni dell'accoglimento:

TARANTO F.C. 1927 S.R.L. - AUDACE CERIGNOLA A .L.

Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD AUDACE CERIGNOLA ARL con il quale si richiede che venga inflitta al TARANTO FC 1927 SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell'ambito della gara in oggetto:a) il calciatore KOSNIC JEVREM del TARANTO FC 1927 SRL, subentrato al 34' del IIº tempo con il n. 14, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato presso il sodalizio, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F.; - lette le controdeduzioni depositate dal TARANTO FC 1927 SRL in cui si afferma che, trattandosi di un trasferimento infra-annuale relativo a calciatore straniero extra-comunitario, "non sussiste alcun obbligo di ottenere l'autorizzazione federale prima dell'impiego";- rilevato come l'art. 40 quater delle N.O.I.F. è inequivoco nell'affermare che per i calciatori stranieri extra-comunitari "il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della FIGC" mentre "a partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle società interessate" e, in tal caso "il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle società interessate", senza operare alcuna distinzione per i tesseramenti avvenuti a stagione sportiva in corso.

- letta la dichiarazione dell'8 gennaio 2020 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore KOSNIC JEVREM è regolarmente tesserato per il TARANTO FC 1927 SRL, solo dal 16 dicembre 2019. P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere al TARANTO FC 1927 SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) di non addebitare il contributo di reclamo.

