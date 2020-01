Cavese, si svuota l'infermeria. Domani test al Lamberti

Seduta di allenamento mattutina per la squadra agli ordini di mister Campilongo, al Desiderio di Pregiato in vista della trasferta di domenica con la Vibonese.

Lavoro fisico e con la palla, con seduta tattica nel finale.

Germinale e Nunziante hanno lavorato a pieno regime già da ieri con i compagni, Lulli e Guadagno in parte con il gruppo, per Addessi terapie e Bisogno non si è allenato a causa di un virus influenzale.

Domani alle 14:30 test con la Berretti di mister Perrella al Simonetta Lamberti aperto al pubblico.

