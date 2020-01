Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 15 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CITTA' DI CAMPOBASSO

Per avere propri sostenitori in campo avverso, lanciato un fumogeno sulla pista di atletica.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ALLOCCA GIUSEPPE (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MECOMONACO ANTONIO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Benché squalificato come da CU 76 era indebitamente presente sul terreno di gioco durante il riscaldamento prepartita e, nell'area degli spogliatoi nel corso dell'intervallo e a fine gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MASINI GERARDO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare sostava nei pressi del terreno di gioco protestando all'indirizzo del Direttore di gara.

SANSOVINI MARCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un A.A.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BRENCI LEONARDO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

POMANTE MARCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

GAIOLA RICCARDO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

PROESMANS NIKOLAS RUBEN (SANGIUSTESE)

ESPOSITO VITTORIO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CANCELLI NICOLO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MAGRI KEVIN (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

RAMKU MARIO (REAL GIULIANOVA)

MINNOZZI MATTEO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

MIKHAYLOVSKIY VLADIMIR (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

BORGESE ALESSANDRO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

BONTA' FRANCESCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ERRICO SIMONE (JESINA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

LEONETTI VITO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

PEJIC JURO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

ALLEGRA EMANUELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

GIORGI LORENZO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

DI GIACOMO MATTEO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

PUGLIELLI JACOPO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MUSETTI RICCARDO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MASSETTI ANDREA (MATELICA CALCIO A.S.D.)

OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

VOGLIACCO VITTORIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

MARIANESCHI FRANCESCO (PINETO CALCIO)

DI PAOLO FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

GUALTIERI GIANLUCA (ATLETICO TERME FIUGGI)

SURIANO DOMENICO (REAL GIULIANOVA)

PERA MANUEL (RECANATESE A.S.D.)

FRULLA MATTIA (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

SANSOVINI MARCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

GARGIULO MARIO (VASTOGIRARDI)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PERINI FILIPPO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

CHIRILENCO VICTOR (ATLETICO TERME FIUGGI)

DI CILLO GIANCARLO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

FAVO VITTORIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

LUCARINI MATTIA (JESINA CALCIO SRL)

NEPI ALESSIO (JESINA CALCIO SRL)

CAMPLONE VALERIO (PINETO CALCIO)

TORELLI ALBERTO (REAL GIULIANOVA)

FERRARO SALVATORE (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

SEVERONI LEONARDO (TOLENTINO 1919 SSDARL)