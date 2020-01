Totti: "Ritorno alla Roma? Mai dire mai..."

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, intervistato ai microfoni di DAZN:"Quando ero sugli spalti, in veste di dirigente, molte volte avevo voglia di strapparmi i vestiti e scendere in campo. Sentivo di poter dire ancora la mia, soprattutto vedendo quello che c'è in giro oggi", scherza (ma neanche tanto) Francesco.

"Tornare alla Roma con una proprietà diversa ed in un altro ruolo? Mai dire mai... Con l'attuale gestione ero ritenuto ingrombrante", afferma Totti. "Non sono mai andato al Real, in molti mi hanno detto: 'ma tu sei matto'. Ho fatto una scelta d'amore che non rinnego. Per me è stata una doppia vittoria stare per 25 anni con la maglia della mia squadra del cuore".

Con la maglia giallorossa Francesco Totti ha collezionato 785 presenze, segnando 307 gol e realizzando 139 assist. In Serie A ha realizzato 250 gol e 100 assist.