Inter, Ausilio a Londra per strappare Eriksen al Tottenham

Secondo quanto riportato da SportMediaset, in queste ore Ausilio sarebbe volato a Londra per strappare Eriksen al Tottenham.

Secondo le ultime indiscrezioni l'Inter avrebbe inviato la prima offerta ufficiale al club inglese: 10 milioni di euro (il Tottenham ne chiede 20). Le parti dovrebbero venirsi incontro senza particolari difficoltà, trovando un accordo ad una cifra vicina ai 15 milioni di euro, più eventuali bonus.

Ricordiamo che il contratto di Eriksen scadrà questa estate. Il Tottenham è praticamente obbligato a cedere il centrocampista, per non perderlo poi a parametro zero in estate. A meno di clamorosi accordi dell'ultima ora con il club londinese, Eriksen non accetterà un rinnovo di contratto.