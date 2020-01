Cessione Catania, il Comitato presenta le credenziali

Il Comitato per l'acquisizione del Catania Calcio presenterà nelle prossime ore le credenziali bancarie a Finaria per iniziare la trattativa per la cessione del club. I 16 soggetti imprenditoriali coinvolti nell'affare stanno ultimando l'invio dei documenti per certificare la loro solidità bancaria. Pare che tutto sia pronto ed entro poche ore, al massimo domani, giovedì 16, sarà inviata la PEC con le credenziali economiche. Successivamente la cordata, capeggiata da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, chiederà di visionare i dati di bilancio del Calcio Catania. Non possiamo parlare, dunque, di una trattativa accelerata o addirittura di chiusura dell'affare. Bene, dunque, saperlo che prima di iniziare la trattativa bisogna conoscere attentamente entrambe le situazioni: sia quella della cordata, ma anche quella della società etnea. I tempi si allungano e probabilmente l'attuale proprietà continuerà anche questo mese (a meno di clamorosi sviluppi).

PIETRO LO MONACO - Segnalato a Roma con Antonino Pulvirenti (ma in realtà i due sarebbero andati nella Capitale per motivi diversi) le ultime notizie danno un ritorno di fiamma con il Messina. L'amministratore delegato del Catania potrebbe continuare la sua avventura professionale in riva allo Stretto e sarebbe un ritorno visto che del Messina è stato il proprietario fino al 2015. Così come segnala il giornalista Gianfranco Pensavalli, ci sarebbe un accordo per collaborazione tecnica e gestionale. Da oggi è operativo Antonino Minutoli, ex segretario del settore giovanile del Catania.

