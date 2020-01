Juniores Girone L: colpisce l'arbitro, due anni e mezzo di squalifica

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e dell'addetta alla Segreteria Sig.ra Barbara Teti, nella seduta del 13 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 11/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 AVEZZANO CALCIO AR.L.

Per aver causato ritardo all'inizio della gara. Per avere un proprio calciatore colpito il Direttore di gara cagionandogli la rottura dell'apparecchio ortodontico. Si fa obbligo di risarcimento dei danni se richiesti e documentati.

Euro 200,00 REAL GIULIANOVA

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CU n. 7, 11, 18, 22 e 33.

Euro 150,00 BITONTO CALCIO

Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente. Per assenza dell'ambulanza.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 1/2020

COLLELUORI ANTONIO (PINETO CALCIO)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara. allontanato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DEL GALLO ALESSANDRO (PINETO CALCIO)

Allontanato per aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara accompagnato da un applauso dal chiaro tenore ironico ed irridente, al termine della gara rivolgeva ulteriori espressioni irriguardose all'indirizzo dello stesso.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANNI FAUSTO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per avere tenuto al termine della gara, assumendo atteggiamento irrispettoso ed irridente, comportamento contrario ai valori di lealtà, correttezza e probità nei confronti del Direttore di gara.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BAROMETRO MASSIMO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2022

BUTTARI VALERIO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Espulso per intervento falloso nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva con una forte manata, sotto il mento, il Direttore di gara determinandogli una iperestensione del rachide cervicale e provocandogli una collisione tra le due arcate dentarie. In considerazione di quanto accaduto, dei forti dolori e dello stordimento, l'Ufficiale di gara veniva trasportato al pronto soccorso più vicino, dove gli veniva riscontrato "trauma facciale ed iperflesso estensione del rachide cervicale", gli veniva applicato un collare e veniva certificata una prognosi per 5-7 giorni". Nella circostanza, inoltre, all'uscita dal terreno di gioco il calciatore si dirigeva, assumendo atteggiamento intimidatorio, verso un A.A. e gli rivolgeva espressioni irriguardose. Sanzione così determinata in relazione a quanto disposto dall'art. 35 CGS, comma 1 e 4. ( R A - R AA )

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIAQUINTA MATTIA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio.

PETROSINO MICHELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LONGO FLORINDO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per proteste all'indirizzo del Direttore di gara.

RUZZI ANTONIO LUCA (VASTESE CALCIO 1902)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MANCINI PIETRO (PINETO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

DI CIOCCO ARMANDO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MININNO GABRIELE (CALCIO FOGGIA 1920)

DELLA VALLE SAMUELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DE LIBERO GIUSEPPE (CITTA' DI CAMPOBASSO)

TIZZANI LUCA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

DIGIACINTO SIMONE (PINETO CALCIO)

SCURTI STEFANO (PINETO CALCIO)

FORGIONE NUNZIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

VALENTE LUCA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MASCOLO ANDREA (CALCIO FOGGIA 1920)

NARCISO GIACOMO PIO (CALCIO FOGGIA 1920)

PATRUNO ETTORE VITTORIO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

DI PIETRO FRANCESCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CAPUANO ANTONIO (REAL GIULIANOVA)

NOCELLI NICOLO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

TROKA DARIO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MARTINELLI MARCO GABRIELE (BITONTO CALCIO)

BULFERI SALVATORE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DZIERWA JANUSZ (VASTESE CALCIO 1902)

RACCIATTI MATTEO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

GAGLIARDI MICHELE (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

TORRETTA EMILIANO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BARBONE LORENZO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

GAZZILLO DAVIDE (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

LEONETTI DANIELE (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

MASSARI FEDERICO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

NAPOLEONE DIEGO (PINETO CALCIO)

SORRINI MATTEO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

RIGO CHRISTIAN (VASTESE CALCIO 1902)

CIVITELLA ALBERTO (VASTOGIRARDI)