Cessione Catania, si svelano alcuni nomi del Comitato

Manca ormai poco, questione di poche ore, e la cordata di 16 imprenditori invierà al Catania la PEC con le credenziali bancarie per certificare la solidità economica dei rappresentanti. Ormai è noto che tra gli imprenditori ci siano coloro che attualmente sono sponsor del Catania. Il modello di società, così come segnala La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello dell'azionariato diffuso, sul modello del Lecce.

A parte i nomi già resi noti come Maurizio Pellegrino, Fabio Pagliara, Girolamo Di Fazio, Angelo Maugeri e Vincenzo Guerini, altri nomi vengono svelati dal quotidiano sportivo nazionale sulle sue pagine regionali: "Tra questi c'è Claudio Luca, titolare di Bacco, azienda dolciaria di Bronte, con sede operativa a Cesarò in provincia di Messina. Si parla anche di Guido Costruzioni, imprenditore nel settore dell’edilizia (originario di Terracina) Anche Italpizza e Aon dovrebbero essere annoverati nel gruppo. Così come l’ex calciatore Massimo Mauro: per lui, però, potrebbe essere riservato un ruolo tecnico, per il glorioso passato nel mondo del pallone e la sua vasta esperienza".

Per salvare il Catania occorrono 30 milioni: 20-25 per il mutuo di Torre del Grifo, 12-15 per Fisco, Erario, banche ed enti pubblici, Comune di Mascalucia e circa 5 milioni a creditori.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio