Russotto: "Io di nuovo a Catania? Nulla di vero"

L'attaccante della Cavese, Andrea Russotto, in un'intervista a TuttoC.com, parla dell'accostamento al Catania in questa sessione di calciomercato invernale. Queste le sue parole in merito ai rumors: "Ritorno a Catania? Non c'è nulla. Semplicemente sui social è spuntata una foto di mia moglie in Sicilia. Ma era per una festa di famiglia, nulla a che vedere col calcio. Magari qualcuno ci ha ricamato sopra e si è pensato subito al calciomercato. Io non so nulla anche perché non c'è nulla. Nel mio presente c'è la Cavese: qui sto benissimo".

