Picerno, rescinde Calabrese Tramutola nuovo allenatore della Berretti

Un'altra rescissione consensuale per il Picerno. La società melandrina ha risolto consensualmente il contratto con l'attaccane Marco Calabrese, dopo aver totalizzato ha totalizzato 14 presenze in campionato e due in Coppa Italia di Serie C senza reti all'attivo. Il classe 1996 era arrivato la scorsa estate dopo il biennio in D con il Castelfidardo. Nicola Tramutola invece sarà il nuovo tecnico della Berretti che milita nel girone E.