Catania, si continua lavorare sul fronte arrivi

Sono ore decisive per il futuro societario del Calcio Catania ed anche il calciomercato sta per entrare nella sua fase più calda viste le due ultime settimane prima della fine della sessione invernale. I rossazzurri sono fortemente interessati a Francesco Salandria della Reggina ma l'operazione non si è ancora conclusa anche se il club amaranto pare abbia dato il benestare alla cessione. Un rinforzo importante per Cristiano Lucarelli in attesa di capire quali saranno le pedine in attacco per la seconda parte di stagione. Su Matteo Di Piazza c'è il Catanzaro che spinge fortemente ma il Catania non ha ancora detto si al trasferimento, mentre Davis Curiale vorrebbe restare. La società etnea ha mostrato il proprio interesse concreto per Murilo Otavio Mendes del Livorno, ma il brasiliano arriverà solo se i due centravanti aventi in rosa partiranno. Anche Maks Barisic resta sul mercato, mentre resta qualche dubbio sulla permanenza di Andrea Mazzarani.

