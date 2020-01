Kjaer, nuovo difensore Rossonero: "Milan un sogno. Voglio restare"

Ha preso il posto di Mattia Caldara, nell'incomprensibile trattativa che ha visto il talento italiano ritornare all'Atalanta, ed ora vuole restare. Queste le prime parole di Simon Kjaer, nuovo difensore centrale del Milan: "Sono qui per aiutare la squadra e per dare il massimo. Essere al Milan per me è un onore".

"Ho giocato diverse volte a San Siro, per me è uno degli stadi più belli del mondo. C'è sempre un'atmosfera fantastica. Sono arrivato all'Atalanta a fine mercato e non è andata bene. Ora è arrivata la chance di vestire la maglia del Milan e ringrazio l'Atalanta per avermi fatto partire", afferma Simon.

"Ibra? L'ho incontrato spesso in carriera e abbiamo avuto le nostre guerre sul campo, ma con lui non ho mai avuto nessun problema. Abbiamo lo stesso obiettivo, dare una mano al Milan per arrivare più in alto possibile. La qualità c'è, la presenza di Ibra dà qualcosa in più a tutti".

Per Kjaer solo 7 presenze in campo con la maglia dell'Atalanta in questa prima parte di stagione, per un totale di 463 minuti giocati. Prima di approdare a Bergamo ha giocato per il Siviglia, dove ha collezionato 64 presenze con 3 gol ed un assist.