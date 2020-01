Napoli, Milik: "Felice per i gol ma non per i risultati della squadra"

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, queste le sue dichiarazioni: "Speriamo che la Coppa Italia dia la scossa. Abbiamo cambiato modulo, siamo passati al 4-3-3 e c'è ancora molto da fare. Siamo migliorati sull'uscita da dietro, ora dobbiamo lavorare sulla finalizzazione e soprattutto vogliamo portare i risultati a casa".

"Sono felice dei miei gol", prosegue l'attaccante polacco, "ma non per i risultati della squadra. Siamo troppo in basso in classifica e noi vogliamo essere al top. Dobbiamo iniziare a conquistare 3 punti e dobbiamo iniziare già contro la Fiorentina. Demme e Lobotka possono darci una mano. Getano? Gli farà bene andare in prestito. Un passo indietro per lui ora, ma per farne due in avanti in futuro".

In questa stagione poco fortunata per il Napoli, Milik rappresenta sicuramente una nota positiva: in 13 presenze (tra Campionato e Champions League) ha realizzato 10 gol (3 nella massima competizione europea per Club) in 945 minuti giocati in totale. Da quando è al Napoli ha raggiunto quota 100 presenze, realizzando 44 gol e siglando 5 assist.

Il Napoli occupa l'undicesima posizione in Classifica con 24 punti conquistati in 19 giornate. Dopo l'ultima giornata i partenopei si sono ritrovati scavalcati anche dal Milan, 10° a 25 punti. Una partenza in salita per il nuovo tecnico, Gennaro Gattuso. Una salita da affrontare con la sua solita grinta.