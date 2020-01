Potenza, per l'attacco si pensa a Cianci Il Taranto su Arcidiacono

L'ultimo nome per l'attacco è quello di Pietro Cianci. Il Potenza sta pensando all'attaccante di Bari, in uscita dal Teramo, dove finora in 14 partite ha realizzato solo due reti, per infoltire il reparto avanzato dopo la partenza di Vuletich in serie A colombiana (Cucuta Deportivo Futbol Club). In uscita potebbe esserci oltre a Souarè, anche Pietro Arcidiacono, sul quale c'è l'interesse del Taranto. Dunque è logico pensare che possa restare in rossoblu Longo, dato inizialmente per partente. Agli jonici è stato proposto Sepe ma non interessa. Il sostituto è stato individuato in Tito della Vibonese. Infine aumentano le possibilità del trasferimento del centrocampista Alvaro Iuliano a Picerno.