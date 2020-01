Inter, Lautaro: "Lukaku mi aiuta molto. Conte? E' speciale perché..."

Già 15 gol in 24 presenze in questa stagione, tra Serie A e Champions League, Lautaro Martinez sottolinea il suo amore per l'Inter: "Qui sono molto felice, la gente mi ama. Il Barcellona mi segue? Significa che sto facendo bene le cose e devo proseguire su questa strada".

"In un solo anno sono cambiate tante cose. E' arrivato un nuovo allenatore che vive le partite in maniera speciale. Ci ha trasmesso tanto sin dal primo giorno. Ha convinto i giocatori e le persone che lavorano qui a dare il meglio. I risultati si sono visti da subito", afferma Lautaro.

"Lukaku? Romelu mi aiuta molto, sia in campo che fuori. Sono felice di aver incontrato questo tipo di persona e questo giocatore. Per me è molto importante. La Juve è una squadra che gioca molto bene a calcio e ha giocatori importanti. Noi però vogliamo vincere, il Campionato è uno dei nostri obiettivi".

Nato a Bahia Blanca, in Argentina, Lautaro Martinez ha collezionato con l'Inter 59 presenze, segnando 24 gol e realizzando 4 assist. Numeri molto simili li aveva già fatti registrare nella sua precedente esperienza al Racing Club, dove in 58 presenze realizzò 26 gol e 6 assist. Con l'Argentina ha una media di un gol ogni due partite (18 presenze, 9 gol segnati). Il suo esordio con la Celeste è avvenuto il 27 marzo 2018.