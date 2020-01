UFFICIALE - Foggia-Nocerina sarà a porte aperte: ricorso accolto

I tifosi del Foggia ci saranno domenica allo stadio "Zaccheria" nel match contro la Nocerina. E' stato infatti accolto il ricorso presentato dalla società rossonera contro la giornata di squalifica del campo. Questo il comunicato ufficiale della società:

Accolto il ricorso del club rossonero: Foggia-Nocerina si giocherà a porte aperte.

Un grande risultato, dunque, quello ottenuto dalla società rossonera e dall’avvocato Eduardo Chiacchio, legale al quale sono state affidate le memorie difensive. La squalifica del campo è stata trasformata in diffida dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale; resta invece l’ammenda di 1.500 euro al club.Nulla da fare invece per Giuseppe Tedesco: nessuna riduzione di pena per l’attaccante rossonero.

Invitiamo quindi tutti i nostri veri tifosi ad aiutarci, in questo senso, facendo sì che lo Zaccheria continui ad essere “vivo” ed aperto alla nostra gente, rimproverando e segnalando eventuali trasgressori. Siamo sotto la lente di ingrandimento, adesso, ed essere puniti con una squalifica del campo di gioco per colpa di una singola persona significherebbe penalizzare tutta la tifoseria, oltre che recare un grosso danno alla Società. E nessuno lo merita.

