Foggia-Nocerina: niente trasferta per i tifosi ospiti

Dopo l'ufficialità del ricorso accolto per l'apertura delle porte dello "Zaccheria" al pubblico, ne arriva un'altra in vista di Foggia-Nocerina: trasferta vietata per i tifosi ospiti.

A comunicarlo la società rossonera con una nota ufficiale:

Il Prefetto della Provincia di Foggia, in seguito alla determinazione dell’8 Gennaio 2020 con cui l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rilevato che l’incontro di calcio Foggia-Nocerina risulta tra quelli “connotati da alti profili di rischio” ed in seguito alle valutazioni del C.A.S.M.S., ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.