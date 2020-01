Cessione Catania, il Comitato ha presentato le credenziali bancarie

Altro passo ufficiale per l'inizio della trattativa per la cessione del Calcio Catania.

Con una nota lo studio Paladino e lo studio legale Castelli, che rappresentano il "Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio", rendono noto che in data odierna (giovedì 16 gennaio) e precisamente alle ore 19:00 è stata inviata allo studio dell'avvocato Giuseppe Gitto, designato da Finaria come referente per l’avvio della trattativa, la Pec contenente i documenti richiesti dal Catania secondo la vigente normativa Figc in merito all’acquisizione di quote di società professionistiche. Il comitato, inoltre, intende precisare come le uniche comunicazioni e le uniche notizie reali siano quelle che provengono dagli studi Paladino e Castelli.

