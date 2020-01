El Ouazni saluta la Cavese: Foggia possibile destinazione

È addio tra la Cavese e l'attaccante Badr Eddin El Ouazni: il contratto dell'attaccante è stato risolto consensualmente.

Arrivato in blufoncè dopo una positiva esperienza alla Juve Stabia, il calciatore non è riuscito a dimostrare le sue qualità anche con la maglia della Cavese, nonostante le numerose occasioni e le gare disputate da titolare, con soli due gol realizzati in Coppa Italia e zero in campionato.

Ora El Ouazni potrebbe ripartire dalla Serie D: sembra sempre più concreta la suggestiva ipotesi Foggia.