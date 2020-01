Marcatori D, regna l’incertezza in vetta

Nonostante siano state giocate due giornate del girone di ritorno è difficile pronosticare chi vincerà la classifica marcatori del girone A di Serie D, dietro il “cavallo scosso” Lucatti ci sono tre giocatori, Riccardo Ravasi e Luigi Grassi andati a segno nell’ultimo turno assieme a Filippo Scalzi a secco nella sconfitta della sua Sanremese sul campo della Fezzanese.

Sale a 11 Sorrentino in gol nel poker della Caronnese sul Ligorna, raggiungono la doppia cifra Casolla del Bra e Melandri autore di una doppietta nella vittoria del Chieri a Fossano.

Altri tre giocatori hanno realizzato due gol in quest’ultimo turno, Thomas Pedrabissi permette al Verbania di rimontare il doppio svantaggio in casa contro il Savona, Gianluca Doveri è il protagonista del 3 a 2 del Real Forte Querceta a Bra e per finire Diego Alessi ispiratore del 3 a 1 del Vado sul Ghivizzano.

I risultati e la classifica di giornata