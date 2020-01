Potenza, rescinde la punta Arcidiacono Sono vicini Gatto e Tsonev

Il Potenza ha raggiunto l'accordo per la rescissione consensuale con Pietro Arcidiacono. L'esterno offensivo, in maglia rossoblu, ha racimolato 11 presenze con 2 reti e 1 assist all'attivo tra Campionato e Coppa Italia. La destinazione dell'attaccante siciliano dovrebbe Messina preferita a Taranto, dove dovrebbe tornare, dopo l'esperienza dello scorso anno. Sembra invece che la società rossoblu abbia raggiunto l'intesa di massima sia per Alessandro Gatto che per Radoslav Tsonev. Mentre lunedì sarà il giorno di Sebastian Breza al Bologna. Al suo posto sarebbe stato individuato Gabriele Meli, classe 1999, della Primavera dell'Empoli, nella scorsa stagione alla Pistoiese.