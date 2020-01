UFFICIALE - Lecce: Dubickas ceduto in prestito

Altra cessione in casa Lecce, il club giallorosso continua a sfoltire la rosa. Questa volta si tratta di una cessione in prestito: al Gubbio va Edgar Dubickas. L'attaccante lituano non ha trovato spazio nello scacchiere tattico di mister Liverani:

"L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edgaras Dubickas all'A.S. Gubbio".

Si tratta di un prestito secco, al termine della stagione il calciatore tornerà di proprietà del Lecce.

