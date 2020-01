Serie A, le partite di sabato 18 gennaio. Il Napoli ospita i Viola

Di seguito il calendario delle partite di sabato 18 gennaio, anticipo della 20° giornata di Serie A 2019/20.

LAZIO-SAMPDORIA (ore 15.00 - SKY)

Il programma degli anticipi della 20° giornata avrà inizio sabato alle ore 15.00, quando la Lazio ospiterà all'Olimpico la Sampdoria. I biancocelesti occupano la terza posizione in classifica grazie ai 42 punti raccolti in 18 partite (Lazio e Verona hanno una partita in meno). La Samp è chiamata a risollevarsi dopo aver raccolto appena 19 punti in altrettante giornate di campionato.

SASSUOLO-TORINO (ore 18.00 - SKY)

Sassuolo e Torino si sfideranno a partire dalle ore 18.00. I granata sono 8° in classifica, a soli due punti dall'ultima casella utile per l'Europa, occupata da un Cagliari che sta vivendo un momento difficile (cinque sconfitte consecutive, includendo anche il match di Coppa Italia perso contro l'Inter per 4 a 1). Il Sassuolo è a +5 sulla zona retrocessione, con 19 punti conquistati fino a questo punto della stagione.

NAPOLI-FIORENTINA (ore 20.45 - DAZN)

Il Napoli di Gattuso ospiterà la Fiorentina di Giuseppe Iachini. I due nuovi tecnici sono chiamati ad invertire una rotta particolarmente negativa in questa stagione. Gli azzurri hanno raccolto appena 24 punti in questa prima parte di stagione e sono a -5 dall'Europa League e -11 dalla zona Champions. La Fiorentina, con 21 punti in 19 giornate, occupa solo il 14° posto. L'infortunio di Ribery ha sicuramente influito sulle prestazioni e sul morale della squadra, che sembrava essersi ripresa dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Milan a San Siro (3 a 1 per i Viola).