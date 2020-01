Inter, salta lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma

E' ufficialmente saltato lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, Inter e Roma non hanno trovato un accordo.

L'accordo definitivo era ormai stato trovato dai due Club, con l'Inter che all'ultimo momento aveva cambiato la formula, proponendo un prestito con diritto di riscatto, da convertire in obbligo solo dopo aver raggiunto un determinato numero di presenze in campo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa sarebbe ufficialmente naufragata a causa di un nuovo cambio di proposta da parte dell'Inter, che avrebbe sostenuto di volere un minutaggio diverso per l'attivazione dell'obbligo di riscatto di Spinazzola. Da quel punto la Roma ha abbandonato il tavolo e la trattativa è fallita irrimediabilmente.

Politano ha collezionato 15 presenze in questa prima parte di stagione con l'Inter. Spinazzola è sceso in campo con la maglia della Roma in 16 partite, segnando un gol e realizzando un assist.