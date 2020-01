Potenza, Raffaele: "A Catania per una gara importante"

Alla vigilia della sfida contro il Catania, in programma allo stadio "Angelo Massimino" domenica alle ore 15, Giuseppe Raffaele, tecnico del Potenza, è intervenuto in conferenza stampa; ecco quanto dichiarato: "Sicuramente nell'ultimo anno ci siamo incontrati parecchie volte. Quest’anno ci siamo già incontrati, quindi la conoscenza delle due squadre c’è. Giocare a Catania ha sempre un suo fascino, incontriamo una squadra che nelle ultime partite si è riassemblata: ha passato il turno a Catanzaro, ha fatto risultato a Teramo e domenica scorsa a Francavilla. Dobbiamo riprendere il filo del discorso con il nostro campionato. Andremo a fare un partita importante. L’idea è di giocare sempre per i tre punti. Franca non si è allenato fino ad oggi, quindi valuteremo. L’idea è di affrontare subito questa partita al massimo, poi penseremo a quella di mercoledì. Noi dopo la sosta abbiamo cercato di fare un lavoro che ci permettesse di mantenere determinati standard".

