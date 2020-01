Cessione Catania, lunedì le credenziali bancarie. Spunta altro gruppo?

Ieri la Finaria, con una nota apparsa sul sito ufficiale del Calcio Catania, ha risposto alla PEC inviata dal Comitato capeggiato da Pagliara e Pellegrino giovedì sera. Per la società che detiene le quote azionarie della squadra siciliana la documentazione è incompleta, dunque bisogna aspettare che i documenti siano tutti (e soprattutto in linea con quanto stabilito dalla FIGC) per iniziare la trattativa.

Secondo quanto segnala La Sicilia dovrebbe essere lunedì il giorno chiave per l'invio della documentazione con le credenziali bancarie rilasciate da primario istituto di credito italiano (che dovrebbe essere Mediobanca). Attenzione, però, sempre secondo il quotidiano locale, all'orizzonte, dovrebbe esserci l'interesse di un altro gruppo (ristretto in questo caso) di imprenditori. Al momento, però, solo rumors.

Come già segnalato più volte, a meno di clamorosi sviluppi, il Catania rimane, anche per questa sessione di calciomercato invernale, nelle mani di Pulvirenti e Lo Monaco: da una parte l'alleggerimento del monte ingaggi, dall'altra l'arrivo di pedine ideali per il 4-2-3-1 di Lucarelli che va a caccia della Coppa Italia Serie C e di un buon piazzamento in campionato.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio