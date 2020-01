Cessione Catania, gruppo Tuttolomondo interessato al club

Secondo quanto riporta il quotidiano locale La Sicilia ci sarebbe un altro gruppo interessato al Calcio Catania. E svelare nuovi dettagli è La Repubblica, sulle pagine dell'edizione di Palermo.

Sarebbe Salvatore Tuttolomondo ad essere interessato al club. Nonostante l'inglorioso epilogo dell’esperienza con il Palermo, costituente un precedente potenzialmente non in linea col requisito dell’onorabilità oggi richiesto dalla Figc in ambito di acquisizioni di partecipazioni in società di calcio, il direttore finanziario del gruppo Arkus Network, ha chiesto informazioni nella Capitale, per entrare in contatto diretto con Finaria (holding controllante il Calcio Catania) e veicolare una manifestazione d’interesse per l'acquisto del club siciliano.

