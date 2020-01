Sundas, pronto a collaborare per la realizzazione della Lions Arena

La Sport Man del players agent internazionale Alessio Sundas sta seriamente valutando di collaborare con il Potenza calcio per il progetto della Lions Arena. Il nuovo stadio dovrebbe avere una capienza di 10-12 mila posti, con un investimento completamente privato di 40-50 milioni di euro, progetto presentato due settimane fa dal presidente del Potenza Salvatore Caiata. Sundas, con il suo staff di professionisti, sta prendendo in seria considerazione la concreta possibilità per lo sviluppo dell'ambizioso progetto che sta per nascere nel capoluogo lucano. "Noi della Sport Man disponiamo di professionisti e legali per accedere a dei fondi Europei, pronti anche a studiare la fattibilità per costruire lo stadio di proprietà del Potenza calcio. Inoltre – aggiunge Sundas dalla Florida - si potrà anche valorizzare il brand del club con importanti accordi commerciali con partner di primo ordine e sponsor tecnici". Insomma tra il Potenza e Alessio Sundas c'è la giusta alchimia per una grandiosa collaborazione. E’ fondamentale per il Meridione di disporre di queste importanti strutture di proprietà delle società. Queste opportunità devono essere colte subito al volo e premiate.