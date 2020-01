Cavese, questione stadio: al via i lavori per le torri faro

Si è conclusa la gara per l’installazione delle nuove Torri Faro presso lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de' Tirreni. Ad aggiudicarsela è stata la RTI G&V Costruzioni Srl – Adinolfi Impianti di Adinolfi Feliciano, con un ribasso del 29,555%, per un importo complessivo di euro 539.985,41.

L'intervento, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23.4.2019, è stato finanziato con Mutuo contratto presso l’Istituto per il Credito Sportivo.Espletati i controlli previsti dalla legge, prenderanno il via i lavori.

Proseguono, nel frattempo, gli interventi per la messa in sicurezza strutturale del settore Curva Sud e l’impermeabilizzazione del settore Distinti, per il quale nelle prossime settimane è prevista l’installazione di circa 1.200 sediolini di colore bianco e bleu.

Entro la prossima settimana inizieranno anche i lavori di preparazione per la sistemazione dei sediolini (n. 2.700) nei settori Tribuna Coperta e Scoperta.