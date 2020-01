I precedenti di Catania-Potenza a cura di Antonio Mocciola

Ancora furente per la beffarda sconfitta casalinga con la Ternana (vittoriosa in extremis e in inferiorità numerica), che è costato il secondo posto regalato proprio agli umbri, il Potenza piomba a Catania in cerca di riscatto. Al "Massimino" la tradizione è fortemente ostile: i rossoblu hanno vinto 1 volta, pareggiato 2 e per il resto solo legnate (8), anche se la più dolorosa è un pari (1-1) che la scorsa estate decretò l'uscita dei lucani dai playoff, con quintali di sacrosante recriminazioni. Il Catania di adesso fa meno paura: avvitato in una spaventosa crisi societaria, impantanato a metà classifica, il club etneo è reduce dal pari senza gol a Francavilla Fontana, poco utile ai ragazzi di Lucarelli. Il bilancio globale parla di 6 successi potentini (tra cui quello dell'andata, per 2-0), 5 pareggi e ben 12 affermazioni dei rossoazzurri siciliani.

1937-38 SERIE C POTENZA-CATANIA 1-0 CATANIA-POTENZA 4-1

1938-39 SERIE C POTENZA-CATANIA 0-2 CATANIA-POTENZA 3-2

1940-41 SERIE C POTENZA-CATANIA 1-1 CATANIA-POTENZA 4-3

1941-42 SERIE C POTENZA-CATANIA 1-7 CATANIA-POTENZA 7-0

1948-49 SERIE C POTENZA-CATANIA 0-1 CATANIA-POTENZA 2-0

1966-67 SERIE B POTENZA-CATANIA 1-1 CATANIA-POTENZA 1-2

1967-68 SERIE B POTENZA-CATANIA 2-1 CATANIA-POTENZA 4-1

1992-93 SERIE C1 POTENZA-CATANIA 2-0 CATANIA-POTENZA 2-1

1994-95 SERIE D POTENZA-CATANIA 1-2 CATANIA-POTENZA 2-0

2018-19 SERIE C POTENZA-CATANIA 3-1 CATANIA-POTENZA 1-1 SERIE C P.OFF POTENZA-CATANIA 1-1 CATANIA-POTENZA 1-1

2019-20 SERIE C POTENZA-CATANIA 2-0

VITTORIE POTENZA 6 PAREGGI 5 VITTORIE CATANIA 12

RETI POTENZA 28 RETI CATANIA 48

A CATANIA VITTORIE CATANIA 8 PAREGGI 2 VITTORIE POTENZA 1

RETI CATANIA 31 RETI POTENZA 13