Ufficiale - Catania, preso Orazio Di Grazia

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Academy Ladispoli U.S.D. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Orazio Di Grazia, nato a Catania il 15 dicembre 1998. Cresciuto nel settore giovanile rossazzurro, il centrocampista ha esordito in Serie C nel 2017/18 con il Siracusa. Di Grazia, che ha già sostenuto i primi allenamenti con i nuovi compagni, ha indossato in Serie D anche le maglie dell’Igea Virtus e della Sancataldese.

