Cavese, i convocati per Vibo: Campilongo ne recupera quattro

Rifinitura svolta a Pregiato questa mattina dagli aquilotti, dopo pranzo partenza per il ritiro pre-gara per l’impegno in trasferta domenica contro la Vibonese ore 15.

Tornano disponibili Germinale, Lulli, Nunziante e Bisogno. Il portiere metelliano si è aggregato al gruppo da ieri: lavoro differenziato e terapie per Addessi e Guadagno, febbre per Nunziante. I giovani De Luca e Mirante con la Berretti impegnata ad Avellino nel pomeriggio.

Prima convocazione per i nuovi acquisti Cesaretti e Cernaz.

Portieri: 12 Bisogno, 31 Nunziata, 36 D’Andrea

Difensori: 3 D’Ignazio, 13 Marzupio, 20 Rocchi, 23 Galfano, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 26 Matino

Centrocampisti: 4 Castagna, 5 Lulli, 8 Favasuli, 11 Sainz-Maza, 21 Matera, 33 Bulevardi

Attaccanti: 7 Di Roberto, 9 Cernaz, 10 De Rosa, 18 Germinale, 29 Cesaretti, 30 Russotto

Squalificati: Polito

Indisponibili: Addessi, Guadagno, Kucich, Nunziante

Non convocati: Sandomenico

Ufficio Stampa Cavese 1919